Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 33,8 тыс. оккупантов и еще 9 вражеских танков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 33,8 тыс. человек, 1477 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.06 ориентировочно составляют:
-
- личный состав - около 33 800 (+200) человек ликвидировано,
-
- танков ‒ 1477 (+9),
-
- боевых бронированных машин ‒ 3588 (+11),
-
- артиллерийские системы – 749 (+4),
-
- РСЗО – 238 (+3),
-
- средств ПВО - 98 (+0),
-
- самолетов – 216 (+0),
-
- вертолетов – 181 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3),
-
- крылатых ракет – 130 (+0),
-
- кораблей/катеров - 14 (+0),
-
- автомобильной техники и автоцистерн - 2527 (+4),
-
- специальной техники - 55 (+0).
-
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Данные уточняются.
Дополнение
Генштаб ВСУ сообщает, что в Брянской области рф оккупанты развернули новый ракетный дивизион.