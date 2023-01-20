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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Прокуратура ФРН перевірить російський дім науки та культури у Берліні

Київ • УНН

 • 1424287 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Так званий "Російський дім" у столиці Німеччини, що офіційно працює як науково-культурний центр, запідозрили у порушенні німецького закону про зовнішньоекономічну діяльність. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Прокуратура ФРН перевірить російський дім науки та культури у Берліні

Деталі

За даними німецьких ЗМІ, організація, яка керує ним, перебуває під санкціями у зв’язку з війною в Україні. Екс-депутат бундестагу від “зелених” Фолькер Бек подав скаргу владі на російський дім.

“Неможливо уявити, що у ФРН ведуть пропаганду Кремля, коли в Україні гинуть люди”, — заявив він.

Нагадаємо

Два музейні оператори хочуть виставити підбиту російську військову техніку в Берліні, але їхню заявку було відхилено. Тодішній посол України у Німеччині Андрій Мельник вимагає погодження і звертається до керівного бургомістра Берліна Франциски Гіффай.

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