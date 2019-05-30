Прокуратура АРК хочет обжаловать в суде нормы, ограничивающие права крымчан
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Прокуратура Крыма в суде пытается оспорить подзаконные нормативно-правовые акты, ограничивающие права крымчан. Об этом заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"К выражения "Крым - это Украина" мы добавляем выражение "Крымчане - это украинцы". Для нас важно защищать нарушенные права крымчан и в оккупированном Крыму - и мы это делаем используя все возможные полномочия прокуратуры. Выполняя функцию представительства интересов государства в суде мы постараемся обжаловать подзаконные нормативно-правовые акты, которые ставят крымчан и внутренне перемещенных лиц в заведомо худшее положение по сравнению с другими гражданами Украины", - сообщил Мамедов.
Напомним, что прокуратура Крыма расследует нарушения прав человека в оккупированном Крыму как международные военные преступления.
Как сообщал УНН, за I квартал 2019 году в оккупированном Крыму зафиксирован 171 случай нарушения прав человека на справедливый суд.