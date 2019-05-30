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Прокуратура АРК хоче оскаржувати в суді норми, які обмежують права кримчан

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Прокуратура Криму в суді намагатиметься оскаржити підзаконні нормативно-правові акти, які обмежують права кримчан. Про це заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"До вислову "Крим – це Україна" ми додаємо вислів "Кримчани – це українці". Для нас важливо захищати порушені права кримчан і в окупованому Криму – і ми це робимо використовуючи всі можливі повноваження прокуратури. Виконуючи функцію представництва інтересів держави в суді ми намагатимемось оскаржити підзаконні нормативно-правові акти, які ставлять кримчан і внутрішньо переміщених осіб у завідомо гірше становище, порівняно з іншими громадянами України", - повідомив Мамедов.

Нагадаємо, що прокуратура Криму розслідує порушення прав людини в окупованому Криму як міжнародні воєнні злочини.

Як повідомляв УНН, за І квартал 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 171 випадок порушення прав людини на справедливий суд.

Українські Національні Новини

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