Прохладная погода в Украине продержится до следующей недели

"До 25 апреля в Украине будет держаться прохладная погода. В большинстве областей ночью ожидаются заморозки 0-5 градусов, а днем ​​от 5 до 10 градусов выше нуля. Немного теплее на юге Украины", - сообщила Л.Савченко.

Как сообщал УНН, из циклон 20-22 апреля по всей Украине ожидаются сложные погодные условия - сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра до 15-20 м/с.