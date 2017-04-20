Прохладная погода в Украине продержится до следующей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. По прогнозам синоптиков в Украине прохладная погода продержится до следующей недели. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.
"До 25 апреля в Украине будет держаться прохладная погода. В большинстве областей ночью ожидаются заморозки 0-5 градусов, а днем от 5 до 10 градусов выше нуля. Немного теплее на юге Украины", - сообщила Л.Савченко.
Как сообщал УНН, из циклон 20-22 апреля по всей Украине ожидаются сложные погодные условия - сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра до 15-20 м/с.