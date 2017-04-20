Прохолодна погода в Україні протримається до наступного тижня

“До 25 квітня в Україні триматиметься прохолодна погода. В більшості областей вночі очікуються заморозки 0-5 градусів, а вдень від 5 до 10 градусів вище нуля. Трохи тепліше на півдні України”, — повідомила Л.Савченко.

Як повідомляв УНН, через активний циклон 20-22 квітня по всій Україні очікуються складні погодні умови — сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, посилення вітру до 15-20 м/с.