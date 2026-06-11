Произошло около 200 боевых столкновений, враг запустил 6,3 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток произошло 199 боевых столкновений. Враг запустил более 6,3 тыс. дронов и сбросил 200 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 77 авиационных ударов, сбросив 200 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6356 дронов-камикадзе и совершил 2545 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск — говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник нанес один авиационный удар с применением 3 КАБ, совершил 41 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Отрадное, Лиман и в сторону Колодезного, Охримовки.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Богуславка.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 16 попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Дробышево, Озерного, Лимана, Шейковки, Степного. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отражали семь попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Закитного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны отражали шесть вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка. Еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Затишок, Новоалександровка, Муравка, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Дорожное, Вольное, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 46 оккупантов, еще 11 – ранены; уничтожены две единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага. Повреждены три единицы автомобильной и две единицы специальной техники, две артиллерийские системы, девять укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 305 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку в районе Вороного.

На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Рыбное, Мирное и в сторону Воздвижевки, Гуляйпольского, Чаривного, Староукраинки, Верхней Терсы. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степногорск и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Силы обороны Украины в течение суток ликвидировали 1310 оккупантов