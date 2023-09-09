Прогресса нет: Лубинец о работе над вариантами по возвращению гражданских пленных

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«Максимально тяжело, прогресса нет. Из трех категорий граждан Украины, которыми мы занимаемся, – это дети, гражданские заложники, в том числе политические заключенные и военнопленные, худший прогресс у нас с гражданскими заложниками», - сказал Лубинец.

Он отметил, что не существует общепризнанных подходов.

«Мы не можем их менять, как военнопленных, мы не можем их возвращать как детей…То есть по гражданским заложникам у нас самая худшая, самая сложная ситуация. По состоянию на сейчас, у нас продолжается коммуникация с потенциальными странами, которые могут стать посредниками и могут помочь нам открыть отдельную площадку для решения этих вопросов», - рассказал Лубинец.

Дополнение

В начале июля 2023 года Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что на сегодня прорабатывается несколько вариантов по возвращению гражданских украинцев из российского плена.