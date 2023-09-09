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Прогресу немає: Лубінець про роботу над варіантами щодо повернення цивільних полонених

Прогресу немає: Лубінець про роботу над варіантами щодо повернення цивільних полонених

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Прогресу в роботі над пропрацюванням варіантів щодо повернення цивільних українців з російського полону немає. Продовжується комунікація з потенційними країнами, які можуть стати посередниками й допомогти відкрити окремий майданчик для вирішення цих питань. Про це журналісту УНН розповів Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Цитата

«Максимально важко, прогресу нема. З трьох категорій громадян України, якими ми займаємося, – це діти, цивільні заручники, в тому числі політичні в’язні та військовополонені, найгірший прогрес у нас з цивільними заручниками», - сказав Лубінець.

Він зазначив, що не існує загальновизнаних підходів.

«Ми не можемо їх міняти, як військовополонених, ми не можемо їх повертати як дітей…Тобто по цивільним заручникам у нас найгірша, найскладніша ситуація. Станом на зараз, у нас продовжується комунікація з потенційними країнами, які можуть стати посередниками й можуть допомогти нам відкрити окремий майданчик для вирішення цих питань», - розповів Лубінець.

Доповнення

На початку липня 2023 року Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що на сьогодні пропрацьовується декілька варіантів щодо повернення цивільних українців з російського полону.

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