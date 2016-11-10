Программу по энергоэффективности будут продолжать в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правительственная программа по энергоэффективности, которая в народе получила название "теплые кредиты", будет продолжена в следующем 2017 году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.
"Правительство, отреагировав на многочисленные запросы украинцев, предусмотрело в доработанный проект Государственного бюджета на 2017 год 400 млн грн на ее реализацию", - говорится в повидомоленни.
Указано, что заложенные в проекте Госбюджета на 2017 год средства на сумму 400 млн грн будут направлены на предоставление безвозвратной финансовой помощи на проведение энергоэффективных мероприятий: утепление домов, установка узлов учета воды и тепла, радиаторов отопления с терморегулятором, замену окон на энергоэффективные, модернизацию освещения, обустройство ИТР и тому подобное.