Програму з енергоефективності буде продовжено наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Урядова програма з енергоефективності, яка в народі отримала назву "теплі кредити", буде продовжена у наступному 2017 році, передає УНН з посиланням на прес-службу Держенергоефективності.
"Уряд, відреагувавши на чисельні запити українців, передбачив у доопрацьованому проекті Державного бюджету на 2017 рік 400 млн грн на її реалізацію", - йдеться у повідомоленні.
Вказано, що закладені у проекті Держбюджету на 2017 рік кошти на суму 400 млн грн буде спрямовано на надання безповоротної фінансової допомоги на проведення енергоефективних заходів: утеплення будинків, встановлення вузлів обліку води та тепла, радіаторів опалення з терморегулятором, заміну вікон на енергоефективні, модернізацію освітлення, облаштування ІТП тощо.