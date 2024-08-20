Программа национального кэшбэка повлияет на ВВП страны на 0,25% - Минэкономики

Заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун заявила, что по прогнозам Минэкономики влияние программы кэшбэка на украинские товары на ВВП в 2024 году составит около 0,25% пункта, стимулируя потребительскую экономику на средне- и долгосрочную перспективу.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона, передает УНН.

Программа кэшбека будет работать по всей территории Украины и для всех граждан. Для того, чтобы присоединиться к программе надо в банке в котором вы обслуживаетесь, по вашей платежной карте принять условия программы и присоединиться к программе - говорит Бегун.

Она рассказывает, что предприниматели и производители тоже приобщаются к программе кэшбэка.

Они (предприниматели - ред.) смогут присоединиться через Дію. Программа вполне добровольная. Производитель украинского товара и продавец, который хочет, чтобы в его торговой точке работала программа, то нужно отправить заявку через Дию, ознакомиться с условиями программы и производитель должен подать информацию о штрих-кодах своих товаров. Это нужно для того, чтобы программа могла проанализировать штрих-коды товаров, которые покупаются и соответственно начисляла кэшбек - рассказывает Бегун.

По ее словам, такая программа будет стимулировать украинцев покупать и замечать отечественных производителей.

Мы понимаем, что это элемент потребительской экономики, то есть потребители будут менять свое поведение. Это эффект не краткосрочной перспективы, а средней и долгой. На этот год мы подсчитали, что наша программа будет иметь на ВВП влияние примерно 0,25% пункта. На самом деле это будет влияние, которое плюс-минус будет равно тому эффекту, который мы будем инвестировать в эту программу - говорит Бегун.

Заместитель министра экономики говорит, что в программу входят все украинские товары, кроме подакцизных. Напомним В Украине правительство запускает национальный кэшбек со 2 сентября - украинцы будут получать 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».