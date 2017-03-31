Программа развития ВСУ будет способствовать достижению войском стандартов НАТО - П.Порошенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63800 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107738 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165393 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121376 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119566 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114115 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105299 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156989 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Программа развития ВСУ будет способствовать достижению войском стандартов НАТО - П.Порошенко

Программа развития ВСУ будет способствовать достижению войском стандартов НАТО - П.Порошенко

Киев  •  УНН

 • 5865 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Программа развития Вооруженных сил Украины до 2020 года позволит украинской армии достичь стандартов, необходимых для членства в НАТО. Об этом заявил президент Украины на торжественной церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны им.Ивана Черняховского, передает корреспондент УНН.

“На прошлой неделе я утвердил очень важный документ оборонного планирования — Государственную программу развития вооруженных сил Украины на период до 2020 года. Ее выполнение будет способствовать достижению нашим войском стандартов и критериев, необходимых для членства в НАТО”, — сказал П.Порошенко.

По его словам, именно на военных, на будущих руководителей воинских коллективов всех уровней “возложена ответственная задача — внедрение этих ответственных изменений в жизни”.

Как сообщал УНН, 23 марта Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О Государственной программе развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года”.

Украинские Национальные Новости

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