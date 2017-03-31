Программа развития ВСУ будет способствовать достижению войском стандартов НАТО - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Программа развития Вооруженных сил Украины до 2020 года позволит украинской армии достичь стандартов, необходимых для членства в НАТО. Об этом заявил президент Украины на торжественной церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны им.Ивана Черняховского, передает корреспондент УНН.
“На прошлой неделе я утвердил очень важный документ оборонного планирования — Государственную программу развития вооруженных сил Украины на период до 2020 года. Ее выполнение будет способствовать достижению нашим войском стандартов и критериев, необходимых для членства в НАТО”, — сказал П.Порошенко.
По его словам, именно на военных, на будущих руководителей воинских коллективов всех уровней “возложена ответственная задача — внедрение этих ответственных изменений в жизни”.
Как сообщал УНН, 23 марта Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О Государственной программе развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года”.