Програма розвитку ЗСУ сприятиме досягненню військом стандартів НАТО - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Програма розвитку Збройних сил України до 2020 року дозволить українській армії досягти стандартів, необхідних для набуття членства в НАТО. Про це заявив президент України на урочистій церемонії випуску слухачів Національного університету оборони ім.Івана Черняховського, передає кореспондент УНН.
“Минулого тижня я затвердив дуже важливий документ оборонного планування — Державну програму розвитку збройних сил України на період до 2020 року. Її виконання сприятиме досягненню нашим військом стандартів та критеріїв, необхідних для набуття членства в НАТО”, — сказав П.Порошенко.
За його словами, саме на військових, на майбутніх керівників військових колективів усіх рівнів “покладене відповідальне завдання — впровадження цих відповідальних змін у життя”.
Як повідомляв УНН, 23 березня Президент України Петро Порошенко увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Державну програму розвитку Збройних сил України на період до 2020 року”.