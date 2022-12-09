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Прогноз от астролога на 2023 год: об Украине, мире и самых счастливых знаках

Прогноз от астролога на 2023 год: об Украине, мире и самых счастливых знаках

Киев • УНН

 • 9698424 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Что ждет Украину и мир в 2023 году, что будет с энергетикой, закончится ли война, а также какие знаки Зодиака будут иметь наибольшую удачу. На все эти вопросы УНН ответил астролог Максим Маярчук.

Что ждет Украину в 2023 году

Астролог рассказал, что Украину в новом году ждут определенные улучшения. Идеала достичь не удастся, однако позиции украинского государства в целом, в частности армии, станут крепче. И так будет в течение всего года.

О ситуации с инфраструктурой Маярчук отметил следующее:

“В 2023 году хотя и будут атаки на инфраструктуру, но будет и серьезная помощь из-за границы", - отметил астролог.

Также он добавил, что энергетика пока в очень плохом состоянии, и это будет продолжаться как минимум до весны. “До этого возможно еще одно ухудшение, то есть еще на одну степень ниже можем опуститься, но больше – вряд ли”, – считает Маярчук.

Кончится ли в следующем году война

Самый оптимистичный астрологический прогноз – война закончится не раньше марта 2023-го. А наиболее пессимистический – середина, ближе ко второй половине 2024-го. А до этого она будет оставаться в очень затяжной фазе “тяни-толкай”.

Что ждет украинский народ

“Население в массе своей будет поддерживать все, что делает государство, это в том числе касается и властных органов и их инициатив. Какими бы ни были эти инициативы, совершенно бессмысленными они не будут. Они будут нормальные, где-то в чем-то ошибочны, но не ошибается только тот, кто ничего не делает”, – заявил астролог.

По предварительным прогнозам астролога, облегчение для Украины и народа должно наступить в районе марта 2023-го.

Мировая ситуация

По прогнозам, она будет развиваться по схожей схеме, что и в 2022-м.

“Если говорить о мировом сообществе, оно 100% будет связано с украинской ситуацией. Я вижу, как это связано астрологически, а экономически и политически мы тоже понимаем, как и почему это связано. Поэтому пока война в Украине не закончится, ситуация в мире не изменится радикально, потому что эти две вещи завязаны”, - считает астролог.

Прогнозы от астролога, каким знакам зодиака повезет больше всего

Гаибольшую удачу в следующем 2023 году будут иметь огненные знаки: Овен, Лев и Стрелец. Но самыми большими счастливчиками в новом году станут именно Овны.

Во второй половине года удачу уже будут иметь земляные знаки: Телец, Дева и Козирог. Но Тельцы из них больше всего, особенно те, которые рождены до 12 мая.

Украинские Национальные Новости

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