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Прогноз від астролога на 2023 рік: про Україну, світ та найщасливіші знаки

Прогноз від астролога на 2023 рік: про Україну, світ та найщасливіші знаки

Київ • УНН

 • 9698426 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Що чекає на Україну та світ у 2023 році, що буде з енергетикою, чи закінчиться війна, а також які знаки Зодіаку будуть мати найбільшу вдачу. На всі ці питання УНН відповів астролог Максим Маярчук.

Що чекає на Україну у 2023-му році

Астролог розповів, що на Україну в новому році чекають певні покращення. Ідеалу досягти не вдасться, проте позиції української держави в цілому, а зокрема армії, стануть міцнішими. І так буде впродовж усього року.

Щодо ситуації з інфраструктурою Маярчук зазначив наступне:

“У 2023 році хоча і будуть атаки на інфраструктуру, але буде й серйозна допомога з-за кордону", - зазначив астролог.

Також він додав, що енергетика наразі в дуже поганому стані, й це буде тривати як мінімум до весни. “До цього можливе ще одне погіршення, тобто ще на одну ступінь нижче можемо опуститися, але більше - навряд чи”, - вважає Маярчук.

Чи закінчиться в наступному році війна

Найоптимістичніший астрологічний прогноз - війна закінчиться не раніше березня 2023-го. А найбільш песимістичний - середина, ближче до другої половини 2024-го. А до цього вона залишатиметься в дуже затяжній фазі “тягни-штовхай”.

Що чекає на український народ

“Населення в масі своїй буде підтримувати все, що робить держава, це в тому числі стосується і владних органів та їхніх ініціатив. Якими б не були ці ініціативи, зовсім безглуздими вони не будуть. Вони будуть нормальні, десь в чомусь помилкові, але не помиляється тільки той, хто нічого не робить”, - заявив астролог.

За попередніми прогнозами астролога, полегшення для України та народу має настати в районі березня 2023-го.

Світова ситуація

За прогнозами, вона буде розвиватися за схожую схемою, що й у 2022-у.

“Якщо говорити про світову спільноту, вона 100% буде пов’язана з українською ситуацією. Я бачу, як це пов’язано астрологічно, а економічно і політично ми теж розуміємо, як і чому це пов’язано. Тому, допоки війна в Україні не закінчиться, ситуація у світі не зміниться радикально, бо ці дві речі зав'язані”, - вважає астролог.

Прогнози від астролога, яким знакам зодіаку пощастить найбільше

Велику вдачу в наступному 2023-му році будуть мати вогняні знаки: Овен, Лев і Стрілець. Але найбільшими щасливчиками в новому році стануть саме Овни.

У другій половині року вдачу вже будуть мати земляні знаки: Телець, Діва і Козоріг. Але Тільці з них найбільше, особливо ті, які народжені до 12-го травня.

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