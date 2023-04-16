Прогноз погоды на понедельник: местами небольшие дожди и до 20 градусов тепла

В западных, ночью в Винницкой, Житомирской, местами в Киевской и Одесской, днем и в южных областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, в большинстве восточных, Черниговской и Сумской областях 1-6° тепла; днем 11-16°, на Закарпатье и в Крыму до 20°, на высокогорье Карпат ночью и днем 2-7° тепла.

На Киевщине завтра температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.