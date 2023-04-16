Прогноз погоди на понеділок: подекуди невеликі дощі і до 20 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В деяких областях України завтра, 17 квітня, очікуються невеликі дощі. У Криму та на Закарпатті температура прогріється до 20 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
У західних, вночі у Вінницькій, Житомирській, місцями у Київській та Одеській, вдень і у південних областях очікується невеликий дощ. На решті території без опадів.
Вітер переважно східний, 7-12 м/с, в Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9°, у більшості східних, Чернігівській та Сумській областях 1-6° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму до 20°, на високогір'ї Карпат вночі та вдень 2-7° тепла.
На Київщині завтра температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.