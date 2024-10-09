Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
9 октября в Украине ожидается сухая погода с температурой 17-22° днем и 6-11° ночью. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, на востоке - западный. В Киеве и области также без осадков.
9 октября в Украине ожидается сухая погода с температурой 17-22° днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков.
Ветер юго-восточный (на востоке страны западный), 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, на побережье морей 10-15°; днем 17-22°.
В Киевской области
Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°; в Киеве ночью 8-10°, днем около 20°.