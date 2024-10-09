Тепло і без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
9 жовтня в Україні очікується суха погода з температурою 17-22° вдень і 6-11° вночі. Вітер південно-східний 5-10 м/с, на сході - західний. У Києві та області також без опадів.
9 жовтня в Україні очікується суха погода з температурою 17-22° вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів.
Вітер південно-східний (на сході країни західний), 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів 10-15°; вдень 17-22°.
На Київщині
Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°; у Києві вночі 8-10°, вдень близько 20°.