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24 березня, 11:21 • 120061 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 118860 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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24 березня, 11:02 • 150657 перегляди

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Тепло і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Тепло і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 25973 перегляди

9 жовтня в Україні очікується суха погода з температурою 17-22° вдень і 6-11° вночі. Вітер південно-східний 5-10 м/с, на сході - західний. У Києві та області також без опадів.

9 жовтня в Україні очікується суха погода з температурою 17-22° вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів.

Вітер південно-східний (на сході країни західний), 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів 10-15°; вдень 17-22°.

На Київщині

Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°; у Києві вночі 8-10°, вдень близько 20°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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