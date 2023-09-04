Профильный комитет поддержал увольнение Умерова с должности главы Фонда госимущества

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«Комитет по вопросам экономики поддержал увольнение Рустема Умерова с должности Председателя Фонда госимущества. Далее голосование в Раде», - написал он в Telegram.

Ранее

Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении с должности главы Фонда государственного имущества. Его рассмотрят на ближайшем заседании парламента.

Напомним

3 сентября Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, которую должен занять Рустем Умеров.