Профільний комітет підтримав звільнення Умєрова з посади голови Фонду держмайна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Комітет з питань економіки сьогодні на своєму засіданні підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна, якого планують призначити новим очільником Міноборони. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, пише УНН.
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«Комітет з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади Голови Фонду держмайна. Далі голосування в Раді», - написав він у Telegram.
Раніше
Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна. Її розглянуть на найближчому засіданні парламенту.
Нагадаємо
3 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.