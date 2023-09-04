Профільний комітет підтримав звільнення Умєрова з посади голови Фонду держмайна

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«Комітет з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади Голови Фонду держмайна. Далі голосування в Раді», - написав він у Telegram.

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Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна. Її розглянуть на найближчому засіданні парламенту.

Нагадаємо

3 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України, яку має обійняти Рустем Умєров.