Проект по строительству теплоэлектростанций на биотопливе реализуют в Умани
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 26 октября. УНН. Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, мэр города Умань Александр Цебрий и директор ООО "Универсальная Девелоперская Группа" Олег Яковлев подписали трехсторонний Меморандум о сотрудничестве в сфере замещения газа альтернативными видами топлива, сообщает УНН-Центр со ссылкой на Правительственный портал.
В рамках Меморандума предполагается строительство и ввод в эксплуатацию биоТЕЦ на местном топливе электрической мощностью 7 МВт и тепловой мощностью 16 МВт в г. Умань для обеспечения потребностей населения и бюджетных организаций.
Реализация этого проекта позволит городу ежегодно замещать 10 млн м3 газа, а это значит экономить более 68 млн грн в год.