Проект по строительству теплоэлектростанций на биотопливе реализуют в Умани

В рамках Меморандума предполагается строительство и ввод в эксплуатацию биоТЕЦ на местном топливе электрической мощностью 7 МВт и тепловой мощностью 16 МВт в г. Умань для обеспечения потребностей населения и бюджетных организаций.

Реализация этого проекта позволит городу ежегодно замещать 10 млн м3 газа, а это значит экономить более 68 млн грн в год.