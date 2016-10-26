Проект із будівництва теплоелектростанцій на біопаливі реалізують в Умані
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, мер міста Умань Олександр Цебрій та директор ТОВ “Універсальна Девелоперська Група” Олег Яковлев підписали тристоронній Меморандум про співробітництво у сфері заміщення газу альтернативними видами палива, повідомляє УНН-Центр із посиланянм на Урядовий портал.
В рамках Меморандуму передбачається будівництво та введення в експлуатацію біоТЕЦ на місцевому паливі електричною потужністю 7 МВт та тепловою потужністю 16 МВт в м. Умань для забезпечення потреб населення та бюджетних організацій.
Реалізація цього проекту дозволить місту щорічно заміщувати 10 млн м3 газу, а це означає заощаджувати понад 68 млн грн у рік.