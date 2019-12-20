Продукция АПК стала основным экспортом Украины

За 9 месяцев этого года Украина экспортировала товаров и услуг на 44,8 млрд долл. В частности, отечественных услуг было экспортировано на 7,8 млрд долл., товаров - на 37 млрд долл.

Больше всего было поставлено за рубеж продукции АПК и пищевой промышленности - на 15,6 млрд долл, что составляет 42% в структуре общего экспорта.

На втором месте - продукция металлургического комплекса, экспорт которой составил 8 млрд долл. (21,8%).

Замыкает тройку лидеров продукция машиностроения. В январе-сентябре этого года экспорт соответствующей продукции составил 4 млрд долл., что составляет 11% в структуре поставок товаров Украины за границу.

Далее в списке: минеральные продукты (3,8 млрд долл.), продукция химической промышленности (1,9 млрд долл.), древесина и бумажная масса (1,4 млрд долл.), различные промышленные товары (1,1 млрд долл. ), продукция легкой промышленности (890 млн долл.).

В течение отчетного периода Украина поставляла товары и услуги в 228 стран мира. Пятерка крупнейших торговых партнеров Украины выглядит так:

- страны ЕС (17,9 млрд долл.)

- Россия (4,8 млрд долл.)

- Китай (2,6 млрд долл.)

- Турция (2 млрд долл.)

- Египет (1,7 млрд долл.)

Ранее УНН сообщал, что Европарламент 26 ноября ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины. Резолюцию поддержали 444 евродепутаты. Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза - до 70 тыс. тонн в год - беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.

Справка. Rabobank - нидерландский международный банк и компания финансовых услуг. Штаб-квартира в Утрехте (Голландия). Специализируется главным образом на агропромышленном секторе и перерабатывающей промышленности.