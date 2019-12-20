Продукція АПК стала основним експортом України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Майже половина всього експорту України – продукція агропромислового комплексу. Про це свідчать дані Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, передає УНН.
За 9 місяців цього року Україна експортувала товарів і послуг на 44,8 млрд дол. Зокрема, вітчизняних послуг було експортовано на 7,8 млрд дол., товарів - на 37 млрд дол.
Найбільше було поставлено за кордон продукції АПК та харчової промисловості - на 15,6 млрд дол, що становить 42% у структурі загального експорту товарів.
На другому місці - продукція металургійного комплексу, експорт якої склав 8 млрд дол. (21,8%).
Замикає трійку лідерів продукція машинобудування. У січні-вересні цього року експорт відповідної продукції склав 4 млрд дол., що становить 11% у структурі поставок товарів Україною за кордон.
Далі у списку: мінеральні продукти (3,8 млрд дол.), продукція хімічної промисловості (1,9 млрд дол.), деревина та паперова маса (1,4 млрд дол.), різні промислові товари (1,1 млрд дол.), продукція легкої промисловості (890 млн дол.).
Протягом звітного періоду Україна поставляла товари та послуги до 228 країн світу. П'ятірка найбільших торгівельних партнерів України виглядає так:
- країни ЄС (17,9 млрд дол.);
- Росія (4,8 млрд дол.);
- Китай (2,6 млрд дол.);
- Туреччина (2 млрд дол.);
- Єгипет (1,7 млрд дол.)
Раніше УНН повідомляв, що Європарламент 26 листопада ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці з України. Резолюцію підтримали 444 євродепутати. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази - до 70 тис. тонн на рік - безмитних квот експорту української курятини і переробленого м'яса курки.
Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.
Довідка. Rabobank - нідерландський міжнародний банк і компанія фінансових послуг. Штаб-квартира в Утрехті (Голландія). Спеціалізується головним чином на агропромисловому секторі і переробної промисловості.