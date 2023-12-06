Продолжительность прохождения ВВК уже уменьшили втрое - Шмыгаль

Внедренные ранее решения уже позволили втрое уменьшить время прохождения ВВК. Об этом в среду сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

"Справки ходят по военным" - ключевой принцип реформы ВВК и МСЭК, которые продолжаем реализовывать. Провели совещание с чиновниками и военными", - написал Шмыгаль в Telegram.

Он отметил, что в Украине ставят целью сделать прохождение ВВК максимально быстрым и удобным.

Уже увеличили количество ВВК на 50%, более чем вдвое выросла пропускная способность гарнизонных ВВК на базе гражданских медицинских учреждений. Внедрена электронная очередь во всех военных учреждениях здравоохранения, цифровизировали документооборот в 90% воинских частей. Продолжаем развивать безбарьерную среду - выделили на это необходимые средства. Все эти меры уже позволили уменьшить продолжительность прохождения ВВК втрое - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что"в Минцифры сообщили о плане в ближайшее время цифровизировать заключение ВЛК".

"Важное решение, которое поможет получать другие услуги онлайн. Все ответственные получили поручение. Должны ускорять реформы. Также дал задание проработать предложение Минсоцполитики о наличии соцработников в медицинских учреждениях для помощи военным с получением необходимых услуг", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Министерство обороны упростило прохождение военно-врачебной комиссии для военнослужащих. Отныне больницы обмениваться документами с воинскими частями и центрами комплектования через систему электронного документооборота.