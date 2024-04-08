Продолжается работа и по новым оборонным пакетам, и по новым шагам давления на россию - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  89524 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  101980 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  146373 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  117210 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  204741 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192509 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182583 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152785 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110089 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127724 просмотра

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2 апреля 2024, 04:45  •  428214 просмотра

Продолжается работа и по новым оборонным пакетам, и по новым шагам давления на россию - Зеленский

Украина работает над новыми оборонными пакетами и шагами для усиления давления на россию. По словам Зеленского, Украине нужно больше возможностей бить государство-террориста в ответ - военных, санкционных, экономических, юридических и других возможностей.

Война •   •  5468 просмотра
Продолжается работа и по новым оборонным пакетам, и по новым шагам давления на россию - Зеленский

На фронте состоялось 48 боевых столкновений, больше всего атак оккупанты провели на Новопавловском направлении - Генштаб

В течение суток, 8 апреля, на фронте зафиксировано 48 боевых столкновений. противник нанес 3 ракетных и 76 авиационных ударов, 61 раз применил реактивные системы залпового огня. Вследствие российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Война •   •  4574 просмотра
На фронте состоялось 48 боевых столкновений, больше всего атак оккупанты провели на Новопавловском направлении - Генштаб

Должны остановить путина: член Палаты представителей США о поддержке Украины

Том Своззи, представитель Демократической партии США, призвал вернуть Украину на первые полосы американских газет, подчеркнув важность дальнейшей помощи США для прекращения агрессии путина, которую он сравнил со Второй мировой войной, поскольку путин не остановится в Украине, и в интересах Америки остановить его сейчас.

Война •   •  7801 просмотра
Должны остановить путина: член Палаты представителей США о поддержке Украины

"Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей и бизнесов" - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что сейчас максимальное внимание уделяется энергетической ситуации, поддержке людей и бизнеса в Харькове и области, а также усилиям, направленным на усиление противовоздушной обороны в регионе.

Война •   •  7456 просмотра
"Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей и бизнесов" - Зеленский

Шольц приукрасил насчет количества военной помощи для Украины: из объявленных 28 млрд евро предоставлено меньше половины - BILD

Согласно анализу BILD, заявление немецкого правительства о предоставлении Украине 28 млрд евро военной помощи вводит в заблуждение, поскольку фактически оказанная помощь намного меньше: из заявленных 28 млрд евро было предоставлено лишь 10,2 млрд евро, тогда как остальные - это обещания и заявления на будущее.

Война •   •  9341 просмотра
Шольц приукрасил насчет количества военной помощи для Украины: из объявленных 28 млрд евро предоставлено меньше половины - BILD

Из-за прорыва водопровода на Печерске на трех улицах столицы ограничат водоснабжение

В Печерском районе Киева произошло повреждение трубопровода, что временно ограничило водоснабжение нескольких домов, пока продолжаются ремонтные работы.

Общество •   •  8719 просмотра
Из-за прорыва водопровода на Печерске на трех улицах столицы ограничат водоснабжение

Уровень воды на реке урал в рф превысил опасную отметку: местные власти предупреждают об ухудшении ситуации

Уровень воды в реке урал в оренбургской области превысил опасную отметку в 890 см, затопив более 1500 домов и 2000 приусадебных участков в оренбурге, в связи с чем мэр города призвал жителей затопленных районов эвакуироваться из-за ухудшения ситуации.

Новости Мира •   •  9602 просмотра
Уровень воды на реке урал в рф превысил опасную отметку: местные власти предупреждают об ухудшении ситуации

Удар по предприятию в Запорожье: пока известно о 3 погибших и 8 раненых

В результате российского ракетного удара по промышленному объекту в Запорожье погибли 3 человека, 8 получили ранения, повреждены 14 зданий, включая жилые, медицинские и культурные объекты.

Война •   •  10150 просмотра
Удар по предприятию в Запорожье: пока известно о 3 погибших и 8 раненых

Удар по Селидовому: спасатели показали последствия попадания рф в жилую многоэтажку

Днем, 8 апреля, россияне попали в 9-этажный жилой дом в Селидово Донецкой области, ранив по меньшей мере 5 человек.

Общество •   •  12851 просмотра
Удар по Селидовому: спасатели показали последствия попадания рф в жилую многоэтажку

В российском СИЗО умер волонтер, который помогал украинцам уехать из рф

Волонтер Александр Демиденко, который помогал украинцам пересекать границу с Россией, умер в российском СИЗО, будучи обвиняемым по делу о незаконном обороте оружия.

Война •   •  12207 просмотра
В российском СИЗО умер волонтер, который помогал украинцам уехать из рф