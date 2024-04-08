Продолжается работа и по новым оборонным пакетам, и по новым шагам давления на россию - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что сейчас работа и по новым оборонным пакетам, и по новым шагам давления на россию. Украине необходимо больше возможностей бить государство-террориста в ответ - военных, санкционных, экономических, юридических и других возможностей, передает УНН.

"Наша внешнеполитическая активность на эту неделю и отдельные мероприятия мая и июня. Мы обсудили сейчас подготовку - добавим Украине силы. Продолжается работа и по новым оборонным пакетам, и по новым шагам давления на Россию. Сейчас в нашем городе Белополье Сумской области продолжается спасательная операция после российского удара управляемой авиабомбой - прямо по центру города. Много повреждений городской застройки, есть раненые. По состоянию на это время известно об одном погибшем. Мои соболезнования", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине нужно больше возможностей бить государство-террориста в ответ - военных, санкционных, экономических, юридических и других возможностей.

"Оккупант ничего другого не поймет. Только силу, только собственные, российские потери. И мы должны это обеспечить - все в мире, кто действительно ценит мир и стремится к миру", - добавил президент.

Напомним

4 КАБа сбросили российские военные сегодня днем, на центр города Белополье. Из-за этой атаки погибла женщина, и еще три человека получили ранения. Один из травмированных - в тяжелом состоянии.