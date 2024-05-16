Продавали уклонистам "консульские" удостоверения для побега за границу: разоблачены фигуранты схемы

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

В результате комплексных мероприятий на Киевщине задержаны трое дельцов, которые продавали уклонистам фейковые удостоверения работников "почетных консульств" иностранных государств в Украине, - говорится в сообщении.

Детали

Фигуранты вписывали персональные данные своих клиентов в "документы" и добавляли их фотографии. По внешнему виду подделка была высокого качества и очень напоминала дипломатические удостоверения установленного образца. Приобретя фальшивку, уклонисты использовали ее, чтобы ввести в заблуждение представителей военкоматов и избежать призыва.

Кроме того, организаторы "схемы" предоставляли своим клиентам советы по незаконному пересечению границы с использованием фейковых документов. Стоимость всего "пакета услуг" составляла 10 тыс. американских долларов с одного военнообязанного.

По данным следствия, фигуранты изготавливали подделки в подпольной типографии, которую организовали на базе производственных мощностей своих знакомых.

Сотрудники СБУ задержали трех организаторов сделки "на горячем", когда они получали деньги за организацию побега уклониста за границу.

Во время обысков в помещениях дельцов и нелегальном цехе обнаружены фальшивые удостоверения, мобильные телефоны, компьютерная техника и другое оборудование, которые использовали в преступной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к "схеме". Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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