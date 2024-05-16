Продавали уклонистам "консульские" удостоверения для побега за границу: разоблачены фигуранты схемы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  5089 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  17097 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  75379 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  39251 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  86634 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  134665 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139826 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149939 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167309 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  139863 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  387054 просмотра

Продавали уклонистам "консульские" удостоверения для побега за границу: разоблачены фигуранты схемы

Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала схему продажи фальшивых "консульских" удостоверений уклонистам, для незаконного выезда за границу, задержав трех организаторов, которые изготавливали высококачественные подделки за 10 тыс. долларов.

Криминал и ЧП •   •  4969 просмотра
Продавали уклонистам "консульские" удостоверения для побега за границу: разоблачены фигуранты схемы

Rheinmetall объявил о создании совместного с Украиной, предприятия в сфере ПВО

Rheinmetall планирует создать совместное предприятие в Украине в сфере систем противовоздушной обороны в течение нескольких лет, хотя до начала производства может пройти 1-2 года.

Война •   •  5783 просмотра
Rheinmetall объявил о создании совместного с Украиной, предприятия в сфере ПВО

россия и Китай заявили об обеспокоенности рисками из-за обострения между ядерными державами, согласились расширить военные учения - СМИ

Россия и Китай опубликовали совместное заявление, в котором, по данным СМИ, выразили обеспокоенность растущими рисками из-за ухудшения отношений между ядерными державами, а также пообещали углублять военное сотрудничество и расширять совместные учения.

Война •   •  7027 просмотра
россия и Китай заявили об обеспокоенности рисками из-за обострения между ядерными державами, согласились расширить военные учения - СМИ

Пророссийский суд в оккупированном Крыму оштрафовал адвоката за пост о незаконной мобилизации студентов, которые обладают отсрочкой от армии

Адвоката Эмиля Курбединова во временно оккупированном Крыму оштрафовали за публикацию о незаконном призыве студентов с отсрочкой от призыва на военную службу.

Война •   •  5817 просмотра
Пророссийский суд в оккупированном Крыму оштрафовал адвоката за пост о незаконной мобилизации студентов, которые обладают отсрочкой от армии

Президент Литвы вместе с супругой одели вышиванки и поздравили украинцев с праздником

В День вышиванки президент Литвы Гитанас Науседа с женой одели традиционные украинские вышиванки, пожелав Украине победы и удачи через силу вышивки.

политика •   •  8613 просмотра
Президент Литвы вместе с супругой одели вышиванки и поздравили украинцев с праздником

Президент Чили выразил готовность присоединиться к Саммиту мира - Свириденко

Во время рабочего визита в Латинскую Америку украинская делегация пригласила чилийских лидеров присоединиться к инициированному Президентом Украины первому глобальному Саммиту мира.

Война •   •  10248 просмотра
Президент Чили выразил готовность присоединиться к Саммиту мира - Свириденко

В Гарварде назвали вероятного преемника путина: о ком идет речь

Центр российских и евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском университет предполагает, что если владимир путин решит выбрать себе преемника, то его помощник алексей дюмин, скорее всего, будет лучшим кандидатом.

Новости Мира •   •  8705 просмотра
В Гарварде назвали вероятного преемника путина: о ком идет речь

В Николаеве меняют структуру коммунальных служб из-за мобилизации - мэр

В связи с мобилизацией Николаев меняет структуру коммунальных предприятий, трудоустраивая женщин и непригодных к военной службе для обеспечения полной операционной способности.

Общество •   •  10537 просмотра
В Николаеве меняют структуру коммунальных служб из-за мобилизации - мэр

В северной части Волчанска российские военные берут гражданских в плен, известно о первых расстрелах - МВД

В северной части Волчанска российские военные берут гражданских в плен, известно о первых расстрелах, указывают в МВД.

Война •   •  12422 просмотра
В северной части Волчанска российские военные берут гражданских в плен, известно о первых расстрелах - МВД

В ССО ВСУ показали, как проводили зачистку на Харьковщине

Во время зачистки одного из населенных пунктов в Харьковской области украинские силовики уничтожили четырех российских солдат и взяли в плен еще двух, которые заняли гражданское здание.

Война •   •  13739 просмотра
В ССО ВСУ показали, как проводили зачистку на Харьковщине