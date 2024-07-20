Киев • УНН
Компания Crowdstrike, специализирующаяся на кибербезопасности, потерпела значительное падение акций на нью-йоркских биржах из-за проблем с ИТ. Акции компании упали на 11,1% после обновления, которое повлияло на антивирусные решения по всему миру.
Компания Crowdstrike, специализирующаяся на компьютерной безопасности, серьезно пострадала на нью-йоркских фондовых биржах после проблем с ИТ в пятницу. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
Когда фондовая биржа открылась, акция Crowdstrike упала на целых 15 процентов. На момент закрытия он несколько восстановился до -11,1 процента.
Говорят, что проблемы с данными, которые коснулись многих частей мира, возникли в связи с обновлением от компании, которая поставляет антивирусные решения для компаний во всем мире.
"Не кибератака": глава CrowdStrike прокомментировал причину масштабного IT-сбоя19 июля 2024, 11:13 • 12924 просмотра