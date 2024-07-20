Компания Crowdstrike, специализирующаяся на компьютерной безопасности, серьезно пострадала на нью-йоркских фондовых биржах после проблем с ИТ в пятницу. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Когда фондовая биржа открылась, акция Crowdstrike упала на целых 15 процентов. На момент закрытия он несколько восстановился до -11,1 процента.

Говорят, что проблемы с данными, которые коснулись многих частей мира, возникли в связи с обновлением от компании, которая поставляет антивирусные решения для компаний во всем мире.

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