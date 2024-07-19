Киев • УНН
Джордж Курц, CEO CrowdStrike, заявил, что глобальный IT-сбой 19 июля произошел из-за дефекта в обновлении контента для Windows. Проблема обнаружена, изолирована и исправлена, Mac и Linux не пострадали.
Сооснователь и генеральный директор компании по кибербезопасности CrowdStrike Джордж Курц официально заявил, что проблему, из-за которой произошел глобальный ИТ-сбой 19 июля, обнаружили в обновлении программного обеспечения для Windows. Об этом он написал в соцсети X, передает УНН.
Компания CrowdStrike активно работает с клиентами, которые пострадали от дефекта, обнаруженного в одном обновлении контента для Windows. Хосты Mac и Linux не затронуты. Это не инцидент безопасности или кибератака
По его словам, проблему уже обнаружили, изолировали и исправили.
Контекст
Сегодня, 19 июля, весь мир столкнулся с глобальным IT-сбоем, который повлиял на связь, экстренные службы, перелеты, работу финансовых учреждений. Причиной, как писали СМИ, стали проблемы взаимодействия антивируса Crowdstrike и Windows.
Специалисты Госспецсвязи советуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы:
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя19 июля 2024, 08:57 • 101523 просмотра