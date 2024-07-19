Сооснователь и генеральный директор компании по кибербезопасности CrowdStrike Джордж Курц официально заявил, что проблему, из-за которой произошел глобальный ИТ-сбой 19 июля, обнаружили в обновлении программного обеспечения для Windows. Об этом он написал в соцсети X, передает УНН.

Компания CrowdStrike активно работает с клиентами, которые пострадали от дефекта, обнаруженного в одном обновлении контента для Windows. Хосты Mac и Linux не затронуты. Это не инцидент безопасности или кибератака - написал Джордж Курц в соцсети X.

По его словам, проблему уже обнаружили, изолировали и исправили.

Контекст

Сегодня, 19 июля, весь мир столкнулся с глобальным IT-сбоем, который повлиял на связь, экстренные службы, перелеты, работу финансовых учреждений. Причиной, как писали СМИ, стали проблемы взаимодействия антивируса Crowdstrike и Windows.

Специалисты Госспецсвязи советуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы:

Загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows;

Перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;

Найдите файл с названием «C-00000291*.sys», и удалите его;

Перезагрузите компьютер или сервер.

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