О значительном уровне лавинной опасности предупредили на Закарпатье

Уровень опасности лавин вырос в течение суток с II в III, это связано с угрозой снегопадов и метелей. По прогнозу синоптиков, ночью и утром в горных районах на поверхности почвы, и местами в воздухе сохранятся заморозки до 0-5 °. На большей части территории Закарпатской области ожидается усиление северного ветра 15-20, местами до 25 м/с.

В областном же центре Закарпатья, городе Ужгород, пока фиксируют 4-6° тепла и сильный ветер. В то же время горы вокруг Ужгорода уже покрыты снегом.

Напомним, из-за угрозы снежных лавин в Закарпатье было объявлено штормовое предупреждение.