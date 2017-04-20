О значительном уровне лавинной опасности предупредили на Закарпатье

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30470 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96971 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149866 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113908 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114871 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111549 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103567 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106844 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103389 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151988 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
О значительном уровне лавинной опасности предупредили на Закарпатье

О значительном уровне лавинной опасности предупредили на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 7177 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Специалисты Закарпатского центра по гидрометеорологии предупреждают о содержании на высокогорье Закарпатья ІІІ (значительного) уровня лавинной опасности, передает УНН.

Уровень опасности лавин вырос в течение суток с II в III, это связано с угрозой снегопадов и метелей. По прогнозу синоптиков, ночью и утром в горных районах на поверхности почвы, и местами в воздухе сохранятся заморозки до 0-5 °. На большей части территории Закарпатской области ожидается усиление северного ветра 15-20, местами до 25 м/с.

В областном же центре Закарпатья, городе Ужгород, пока фиксируют 4-6° тепла и сильный ветер. В то же время горы вокруг Ужгорода уже покрыты снегом.

Напомним, из-за угрозы снежных лавин в Закарпатье было объявлено штормовое предупреждение.

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