Про значний рівень лавинної небезпеки попередили на Закарпатті

Рівень небезпеки лавин виріс протягом доби з ІІ до ІІІ, що пов′язано із загрозою снігопадів та хуртовин. За прогнозом синоптиків, вночі та вранці в гірських районах на поверхні ґрунту, та місцями в повітрі збережуться заморозки до 0-5°. На більшій частині території Закарпатської області очікується посилення північного вітру 15-20, подекуди до 25 м/с.

В обласному ж центрі Закарпаття, місті Ужгород, наразі фіксують 4-6° тепла та сильний вітер. Водночас гори навколо Ужгорода вже вкрило снігом.

Нагадаємо, через загрозу снігових лавин на Закарпатті було оголошено штормове попередження.