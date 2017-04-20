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Про значний рівень лавинної небезпеки попередили на Закарпатті

Про значний рівень лавинної небезпеки попередили на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Фахівці Закарпатського центру з гідрометеорології попереджають про утримання на високогір′ї Закарпатті ІІІ (значного) рівня лавинної небезпеки, передає УНН.

Рівень небезпеки лавин виріс протягом доби з ІІ до ІІІ, що пов′язано із загрозою снігопадів та хуртовин. За прогнозом синоптиків, вночі та вранці в гірських районах на поверхні ґрунту, та місцями в повітрі збережуться заморозки до 0-5°. На більшій частині території Закарпатської області очікується посилення північного вітру 15-20, подекуди до 25 м/с.

В обласному ж центрі Закарпаття, місті Ужгород, наразі фіксують 4-6° тепла та сильний вітер. Водночас гори навколо Ужгорода вже вкрило снігом.

Нагадаємо, через загрозу снігових лавин на Закарпатті було оголошено штормове попередження.

Українські Національні Новини

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