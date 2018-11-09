О том, как "радикалы" возвращали и не вернули ядерный статус Украины

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106912 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113828 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151501 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145689 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137048 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128486 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172093 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 37361 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 36106 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 105626 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 24194 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

04:35 • 27481 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 136409 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 172093 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 181170 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 192018 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 249445 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 151501 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 104099 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108440 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110760 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110164 просмотра
Актуальное
О том, как "радикалы" возвращали и не вернули ядерный статус Украины

О том, как "радикалы" возвращали и не вернули ядерный статус Украины

Киев  •  УНН

 • 14655 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Почти два года назад представители Радикальной партии Олега Ляшко предложили восстановить ядерный статус Украины. Для этого внесли в парламент соответствующий законопроект. Вместе с тем, авторы инициативы не предусмотрели никакого финансирования для восстановления права Украины на ядерное оружие, а предложенный ими механизм прекращения действия международных обязательств нашего государства эксперты ВРУ назвали ошибочным. Об этом говорится в заключении ГНЭУ к законопроекту №5489, передает УНН.

“Принятие Закона возобновит права Украины по ядерному оружию как легитимного средства сдерживания внешнего агрессора. Это также будет побуждать международных партнеров Украины максимально серьезно отнестись к сложившейся ситуации с вооруженной агрессией России и оказать всестороннюю помощь Украине согласно предоставленным ей международно-правовым гарантиям безопасности”, — декларировали радикалы в пояснительной записке к своему документу.

Заметим, что для реализации указанной законодательной инициативы Украины нужно выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Популизм от политиков давно стал мировым трендом

Радикалы предложили сделать это путем признания прекращения действия ЗУ “О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года”, говорится в пояснительной записке к документу.

Однако эксперты Главного научно-экспертного управления ВРУ такой подход назвали ошибочным и объяснили:

“... прекращение действия международного договора Украины, согласие на обязательность которого была предоставлена ​​Верховной Радой Украины, осуществляются в форме закона Украины (см. Часть первую, пункт ”а“ части второй статьи 24 Закона Украины ”О международных договорах Украины“) . То есть в данном случае должна идти речь не о потере силу Закона №248/94-ВР, а об отдельном законодательный акт о выходе Украины из указанного выше договора”.

Более того, как метко заметили эксперты, восстановление ядерного статуса Украины требует существенных затрат средств из государственного бюджета. Однако этот момент радикалы из своего законопроекта вообще выпустили.

Как следствие, “ядерный” законопроект РПЛ почти два года “пылится” в стенах Рады без всякого дальнейшего движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рыбалка второй год подряд “первый” популист финансового комитета

Эксперт Александр Охрименко, комментируя законодательную инициативу Ляшко и его подопечных, назвал ее “популизмом чистой воды”.

“Такие предложения — чистой воды популизм и клоунада. Авторы законопроекта прекрасно понимают, что никто такой законопроект принимать не будет. Во-первых, потому что ядерное оружие — это очень дорогая игрушка. Его нужно обслуживать, даже если оно при этом не используется. Только на содержание ядерного оружия может уйти около 30% государственного бюджета Украины.

Кроме того, ядерное оружие никакой ценности не представляет. Оно срабатывает только в том случае, если в стране есть большая армия”, — пояснил Охрименко.

Таким образом, фракция РПЛ почти в полном составе подписалась под юридически спорным, а на практике “невыполнимым” законопроектом.

Добавим, что в момент регистрации документа, “радикалы” активно пиарили его и себя в СМИ.

Напомним, депутата Сергея Рыбалку, который также является представителем РПЛ, в свое время назвали главным популистом банковского комитета ВР. Эксперты отмечают, что абсолютное большинство его законодательных инициатив в итоге проваливаются именно из-за популизма и бессодержательность.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы