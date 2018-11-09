О том, как "радикалы" возвращали и не вернули ядерный статус Украины

“Принятие Закона возобновит права Украины по ядерному оружию как легитимного средства сдерживания внешнего агрессора. Это также будет побуждать международных партнеров Украины максимально серьезно отнестись к сложившейся ситуации с вооруженной агрессией России и оказать всестороннюю помощь Украине согласно предоставленным ей международно-правовым гарантиям безопасности”, — декларировали радикалы в пояснительной записке к своему документу.

Заметим, что для реализации указанной законодательной инициативы Украины нужно выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

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Радикалы предложили сделать это путем признания прекращения действия ЗУ “О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года”, говорится в пояснительной записке к документу.

Однако эксперты Главного научно-экспертного управления ВРУ такой подход назвали ошибочным и объяснили:

“... прекращение действия международного договора Украины, согласие на обязательность которого была предоставлена ​​Верховной Радой Украины, осуществляются в форме закона Украины (см. Часть первую, пункт ”а“ части второй статьи 24 Закона Украины ”О международных договорах Украины“) . То есть в данном случае должна идти речь не о потере силу Закона №248/94-ВР, а об отдельном законодательный акт о выходе Украины из указанного выше договора”.

Более того, как метко заметили эксперты, восстановление ядерного статуса Украины требует существенных затрат средств из государственного бюджета. Однако этот момент радикалы из своего законопроекта вообще выпустили.

Как следствие, “ядерный” законопроект РПЛ почти два года “пылится” в стенах Рады без всякого дальнейшего движения.

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Эксперт Александр Охрименко, комментируя законодательную инициативу Ляшко и его подопечных, назвал ее “популизмом чистой воды”.

“Такие предложения — чистой воды популизм и клоунада. Авторы законопроекта прекрасно понимают, что никто такой законопроект принимать не будет. Во-первых, потому что ядерное оружие — это очень дорогая игрушка. Его нужно обслуживать, даже если оно при этом не используется. Только на содержание ядерного оружия может уйти около 30% государственного бюджета Украины.

Кроме того, ядерное оружие никакой ценности не представляет. Оно срабатывает только в том случае, если в стране есть большая армия”, — пояснил Охрименко.

Таким образом, фракция РПЛ почти в полном составе подписалась под юридически спорным, а на практике “невыполнимым” законопроектом.

Добавим, что в момент регистрации документа, “радикалы” активно пиарили его и себя в СМИ.

Напомним, депутата Сергея Рыбалку, который также является представителем РПЛ, в свое время назвали главным популистом банковского комитета ВР. Эксперты отмечают, что абсолютное большинство его законодательных инициатив в итоге проваливаются именно из-за популизма и бессодержательность.