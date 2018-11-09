Про те, як “радикали” повертали та не повернули ядерний статус Україні

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Майже два роки тому представники Радикальної партії Олега Ляшка запропонували відновити ядерний статус України. Для цього внесли до парламенту відповідний законопроект. Разом з тим, автори ініціативи не передбачили ніякого фінансування задля відновлення права України на ядерну зброю, а запропонований ними механізм припинення дії міжнародних зобов’язань нашої держави експерти ВРУ назвали хибним. Про це йдеться у висновку ГНЕУ до законопроекту №5489, передає УНН.

“Прийняття Закону поновить права України щодо ядерної зброї як легітимного засобу стримування зовнішнього агресора. Це також спонукатиме міжнародних партнерів України максимально серйозно поставитися до нинішньої ситуації зі збройною агресією Росії та надати всебічну допомогу Україні згідно з наданими їй міжнародно-правовими безпековими гарантіями”, — декларували радикали у пояснювальній записці до свого документу.

Зауважимо, що для реалізації вказаної законодавчої ініціативи Україні потрібно вийти із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Радикали запропонували зробити це шляхом визнання втрати чинності ЗУ “Про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року”, йдеться у пояснювальній записці до документа.

Однак експерти Головного науково-експертного управління ВРУ такий підхід назвали хибним і пояснили:

“...припинення дії міжнародного договору України, згода на обов’язковість якого була надана Верховною Радою України, здійснюються у формі закону України (див. частину першу, пункт „а“ частини другої статті 24 Закону України „Про міжнародні договори України“). Тобто у даному випадку має йтися не про втрату чинності Законом №248/94-ВР, а про окремий законодавчий акт про вихід України із зазначеного вище Договору”.

Ба більше, як влучно зауважили експерти, відновлення ядерного статусу України вимагає суттєвих витрат коштів з державного бюджету. Проте цей момент радикали із свого законопроекту взагалі випустили.

Як наслідок, "ядерний “законопроект РПЛ майже два роки “припадає пилом” у стінах Ради без жодного подальшого руху.

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Експерт Олександр Охріменко, коментуючи законодавчу ініціативу Ляшка та його підопічних, назвав її “популізмом чистої води”.

“Такі пропозиції — чистої води популізм та клоунада. Автори законопроекту прекрасно розуміють, що ніхто такий законопроект приймати не буде. По-перше, тому що ядерна зброя — це дуже дорога іграшка. Її потрібно обслуговувати, навіть якщо вона при цьому не використовується. Тільки на утримання ядерної зброї може піти близько 30% державного бюджету України.

Крім того, ядерна зброя ніякої цінності не представляє. Вона спрацьовує лише у тому випадку, якщо в країні є велика армія”, — пояснив Охріменко.

Таким чином, фракція РПЛ майже у повному складі підписалася під юридично суперечливим, а на практиці “нездійсненним” законопроектом.

Додамо, що у момент реєстрації документу, “радикали” активно піарили його та себе у ЗМІ.

Нагадаємо, депутата Сергія Рибалку, що також є представником РПЛ, свого часу назвали головним популістом банківського комітету ВР.  Експерти зауважують, що абсолютна більшість його законодавчих ініціатив у підсумку провалюються саме через популізм та беззмістовність.

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