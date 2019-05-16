Об уровнях владения украинским языком и кому будут необходимы государственные сертификаты

Так статья 11 "Уровни владения государственным языком", предусматривает, что классификация уровней владения государственным языком разрабатывается и утверждается Национальной комиссией по стандартам государственного языка с учетом рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR).

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По результатам проведенного экзамена на определение уровня владения государственным языком лицо получает государственный сертификат об уровне владения государственным языком, что подтверждает один из уровней по шкале, которую устанавливает языковой закон.

Шкала уровней владения государственным языком определяет три общие уровни навыков: начальный уровень А, средний уровень В и уровень свободного владения языком С.

Законом предусмотрено, что государственный сертификат начального уровня первой степени (А1) показывает, что лицо понимает и может принимать общие выражения и простые фразы, необходимые для удовлетворения конкретных потребностей, в частности представить себя или другое лицо, спросить и ответить на вопросы о себе (место жительства, семья, личные вещи и т.п.); может взаимодействовать на простом уровне, если собеседник говорит медленно и четко и готов помочь.

Государственный сертификат начального уровня второй степени (А2) показывает, что лицо понимает и может принимать отдельные фразы и широко применяемые выражения, связанные с конкретными сферами повседневной жизни (элементарная информация о себе и своей семье, совершения покупок, местная география, трудоустройство тому подобное); может общаться в ситуации, когда необходим простой и непосредственный обмен информацией на привычные темы.

Государственный сертификат среднего уровня первой степени (В1) показывает, что лицо понимает основное содержание четкой, стандартной информации на темы, близкие и часто применяемые на работе, в учебе, во время досуга и тому подобное. Уровень знания украинского языка позволяет справиться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время путешествия по Украине. Лицо может просто и складно высказываться, в частности на темы, относящиеся к личным интересов; способна описать личный опыт, события, мечты, планы, предоставить сжатые объяснение точки зрения на некоторые события.

Государственный сертификат среднего уровня второй степени (В2) показывает, что человек может понимать основные идеи комплексного текста как на конкретную, так и на абстрактную тему, включая специализированные дискуссии по своей специальности; может общаться с носителями языка с такой степенью скорости и спонтанности, который делает регулярные отношения с ними, не вызывая трудностей для одной из сторон; может четко и подробно высказываться по многим темам, в частности выражать свое мнение по определенному вопросу, приводя преимущества и недостатки разных позиций.

Государственный сертификат уровня свободного владения первой степени (С1) показывает, что человек может понимать широкий спектр сложных и больших по объему текстов и распознавать в них скрытый смысл; может выражаться быстро и спонтанно без заметных осложнений, связанных с поиском средств выражения, легко и точно использовать украинский язык в общении, обучении и для достижения профессиональных целей; может четко, структурировано и подробно высказываться по сложным темам, демонстрируя владение знаниями правил грамматики.

Государственный сертификат уровня свободного владения второй степени (С2) показывает, что лицо легко понимает практически все, что слышит или читает, может обобщить информацию из различных устных или письменных источников, сделать аргументированное изложение в логической, последовательной форме, а также высказываться спонтанно, быстро и точно, передав тончайшие оттенки смысла даже в сложных ситуациях.

Согласно закону государственные сертификаты должны будут иметь:

президент, премьер-министр и другие члены Кабмина; прокуроры; государственные служащие, главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители; лица начальствующего (среднего и высшего) состава Национальной полиции, других правоохранительных и разведывательных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания; судьи, избранные или назначенные в соответствии с Конституцией Украины и осуществляют правосудие на профессиональной основе, члены и дисциплинарные инспекторы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Высшего совета правосудия; руководители учебных заведений всех форм собственности.

Сертификаты будут выдаваться Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Напомним, Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 16 мая был официально опубликован и вступает в силу (за исключением отдельных норм) за два месяца с момента опубликования.