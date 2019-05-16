Об уровнях владения украинским языком и кому будут необходимы государственные сертификаты

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45227 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 68303 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 84855 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 97425 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123508 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111776 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137880 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

7 марта, 14:59 • 30367 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 40445 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 98135 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

7 марта, 16:42 • 71895 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

19:47 • 35582 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 98135 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 123508 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 149764 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 161778 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 220365 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 45227 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 40445 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 64076 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 93145 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 93571 просмотра
Актуальное
Об уровнях владения украинским языком и кому будут необходимы государственные сертификаты

Об уровнях владения украинским языком и кому будут необходимы государственные сертификаты

Киев  •  УНН

 • 240010 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусматривает введение уровней владения украинским языком, которые будут определяться по результатам экзаменов на основе которых будут выдаваться сертификаты о владении украинским языком, сообщает УНН.

Так статья 11 "Уровни владения государственным языком", предусматривает, что классификация уровней владения государственным языком разрабатывается и утверждается Национальной комиссией по стандартам государственного языка с учетом рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Языковой закон: тотальная украинизация или настоящая защита государственного языка

По результатам проведенного экзамена на определение уровня владения государственным языком лицо получает государственный сертификат об уровне владения государственным языком, что подтверждает один из уровней по шкале, которую устанавливает языковой закон. 

Шкала уровней владения государственным языком определяет три общие уровни навыков: начальный уровень А, средний уровень В и уровень свободного владения языком С.

Законом предусмотрено, что государственный сертификат начального уровня первой степени (А1) показывает, что лицо понимает и может принимать общие выражения и простые фразы, необходимые для удовлетворения конкретных потребностей, в частности представить себя или другое лицо, спросить и ответить на вопросы о себе (место жительства, семья, личные вещи и т.п.); может взаимодействовать на простом уровне, если собеседник говорит медленно и четко и готов помочь.

Государственный сертификат начального уровня второй степени (А2) показывает, что лицо понимает и может принимать отдельные фразы и широко применяемые выражения, связанные с конкретными сферами повседневной жизни (элементарная информация о себе и своей семье, совершения покупок, местная география, трудоустройство тому подобное); может общаться в ситуации, когда необходим простой и непосредственный обмен информацией на привычные темы.

Государственный сертификат среднего уровня первой степени (В1) показывает, что лицо понимает основное содержание четкой, стандартной информации на темы, близкие и часто применяемые на работе, в учебе, во время досуга и тому подобное. Уровень знания украинского языка позволяет справиться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время путешествия по Украине. Лицо может просто и складно высказываться, в частности на темы, относящиеся к личным интересов; способна описать личный опыт, события, мечты, планы, предоставить сжатые объяснение точки зрения на некоторые события.

Государственный сертификат среднего уровня второй степени (В2) показывает, что человек может понимать основные идеи комплексного текста как на конкретную, так и на абстрактную тему, включая специализированные дискуссии по своей специальности; может общаться с носителями языка с такой степенью скорости и спонтанности, который делает регулярные отношения с ними, не вызывая трудностей для одной из сторон; может четко и подробно высказываться по многим темам, в частности выражать свое мнение по определенному вопросу, приводя преимущества и недостатки разных позиций.

Государственный сертификат уровня свободного владения первой степени (С1) показывает, что человек может понимать широкий спектр сложных и больших по объему текстов и распознавать в них скрытый смысл; может выражаться быстро и спонтанно без заметных осложнений, связанных с поиском средств выражения, легко и точно использовать украинский язык в общении, обучении и для достижения профессиональных целей; может четко, структурировано и подробно высказываться по сложным темам, демонстрируя владение знаниями правил грамматики.

Государственный сертификат уровня свободного владения второй степени (С2) показывает, что лицо легко понимает практически все, что слышит или читает, может обобщить информацию из различных устных или письменных источников, сделать аргументированное изложение в логической, последовательной форме, а также высказываться спонтанно, быстро и точно, передав тончайшие оттенки смысла даже в сложных ситуациях.

Согласно закону государственные сертификаты должны будут иметь:

президент, премьер-министр и другие члены Кабмина; прокуроры; государственные служащие, главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители; лица начальствующего (среднего и высшего) состава Национальной полиции, других правоохранительных и разведывательных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания; судьи, избранные или назначенные в соответствии с Конституцией Украины и осуществляют правосудие на профессиональной основе, члены и дисциплинарные инспекторы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Высшего совета правосудия; руководители учебных заведений всех форм собственности.

Сертификаты будут выдаваться Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Напомним, Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 16 мая был официально опубликован и вступает в силу (за исключением отдельных норм) за два месяца с момента опубликования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы