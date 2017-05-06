О чрезвычайном уровне пожарной опасности предупредили спасатели

“По данным Укргидрометцентра, 6-7 мая в Украине, кроме западной части, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность”, — говорится в сообщении.

Кроме этого, в пресс-службе отметили, что 6-8 мая в Харьковской, Кировоградской, 6-8 мая и в Луганской, Донецкой, Днепропетровской и в южных областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается, только местами небольшой дождь.