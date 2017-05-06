Про надзвичайний рівень пожежної небезпеки попередили рятувальники
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Протягом вихідних на території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними Укргідрометцентру, 6-7 травня в Україні, крім західної частини, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, у прес-службі зазначили, що 6-8 травня у Харківській, Кіровоградській, 6-8 травня і в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та в південних областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Нагадаємо, cьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність, опадів не очікується, тільки місцями невеликий дощ.