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О количестве жертв среди мирного населения на Киевщине можно будет говорить через несколько недель - Монастырский

Киев • УНН

 • 128059 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. О количестве жертв российской агрессии среди мирного населения на Киевщине можно будет говорить через несколько недель. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга в аэропорту пгт Гостомель Бучанского района Киевской области, передает УНН со ссылкой на МВД.

О количестве жертв среди мирного населения на Киевщине можно будет говорить через несколько недель - Монастырский

Детали

"Сейчас идет работа криминалистов, следователей, которые фиксируют преступления. Очень много зданий заминировано. Случаи ужасные. Оккупанты специально поставили растяжку на двери там, где находились подразделения спасателей ГСЧС Украины. Саперы находят мины, размещенные под касками, в коробках с боеприпасами, на входах в погреба, где могут находиться жертвы", - заявил глава МВД Украины.

Кроме этого, Денис Монастырский отметил, что оккупанты рф часто используют тактику подрыва.

"То есть там, где содержатся замученные ими люди, они взрывали эти здания. И сейчас нам нужно достаточно длительное время, чтобы найти тела", - сказал министр.

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