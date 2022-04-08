Про кількість жертв серед мирного населення на Київщині можна буде говорити за кілька тижнів - Монастирський

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"Наразі триває робота криміналістів, слідчих, які фіксують злочини. Дуже багато будівель заміновано. Випадки жахливі. Окупанти спеціально поставили розтяжку на двері там, де знаходилися підрозділи рятувальників ДСНС України. Сапери також знаходять міни, розміщені під касками, у коробках з боєприпасами, на входах до погребів, де можуть перебувати жертви", - заявив очільник МВС України.

Крім цього, Денис Монастирський наголосив, що окупанти рф часто використовують тактику підриву.

"Тобто там, де містяться закатовані ними люди, вони підривали ці будівлі. І зараз нам потрібен досить тривалий час, щоб знайти тіла", - сказав міністр.

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