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Приостановки финансирования или реализации работ проекта "Стена" нет - О.Слободян

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. На реализацию проекта "Стена" на границе с РФ в 2017 году выделено 200 млн грн, работы продолжатся как только позволит погода. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"На 2017 год было выделено 200 млн грн, поэтому работы (по реализации проекта "Стена" на границе с РФ - ред.) будут продолжаться в Луганской области и в Харьковской области. Сейчас работы приостановлены, потому что снега, а это пересеченная местность, технике трудно работать в таких условиях. Как только погодные условия позволят работы сразу будут восстановлены", - сказал О.Слободян.

По его словам, по сути приостановки работ нет.

"Если бы не погода работы велись бы. Никакой приостановки, остановки финансирования или остановки самого проекта нет", - подчеркнул О.Слободян.

Он напомнил, что в 2016 году на реализацию проекта "Стена" было выделено 200 млн грн, которые были полностью использованы.

"Работы продолжались в Харьковской и частично в Луганской области", - сказал он.

Как сообщал УНН, НАБУ обнародует первые итоги расследования по проекту "Стена" в феврале.

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