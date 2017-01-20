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Призупинки фінансування чи реалізації робіт проекту "Стіна" немає - О.Слободян

Призупинки фінансування чи реалізації робіт проекту "Стіна" немає - О.Слободян

Київ • УНН

 • 15646 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. На реалізацію проекту "Стіна" на кордоні з РФ у 2017 році виділено 200 млн грн, роботи продовжаться як тільки дозволить погода. Про це у ексклюзивному коментарі УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"На 2017 рік було виділено 200 млн грн, тому роботи (з реалізації проекту "Стіна" на кордоні з РФ – ред.) будуть продовжуватися в Луганській області і в Харківській області. Зараз роботи призупинені тому що сніги, а це пересічна місцевість, техніці важко працювати в таких умовах. Як тільки погодні умови дозволять роботи зразу будуть відновлені",- сказав О.Слободян.

За його словами, по суті призупинки робіт немає.

"Якби не погода роботи велися б. Ніякої призупинки, зупинки фінансування чи зупинки самого проекту немає",- підкреслив О.Слободян.

Він нагадав, що у 2016 році на реалізацію проекту "Стіна" було виділено 200 млн грн, які були повністю використані.

"Роботи тривали в Харківській і частково у Луганській області", - сказав він.

Як повідомляв УНН, НАБУ оприлюднить перші підсумки розслідування щодо проекту “Стіна” у лютому.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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