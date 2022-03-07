Призовые отдаст ВСУ: украинский стронгмен стал призером турнира Шварценеггера

Детали

Стронгмены соревновались в пяти дисциплинах. Лучший результат в активе американца Мартинса Лициса, набравшего 41 очко. Украинец Алексей Новиков занял второе место (37,5). Третьим стал британец Люк Столтман, набравший 30,5 очков. Отметим, что Новиков получил сумму призовых такую же, как и победитель, 80 тыс. долл. Наш спортсмен пообещал весь свой гонорар за соревнования расходы на закупку брони ВСУ.

Дополнение

Новиков с первого дня войны работает волонтером и помогает ВСУ.

Контекст

С украинским флагом на плечах: теннисистка Ястремская стала финалисткой турнира во Франции.