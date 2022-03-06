З українським прапором на плечах: тенісистка Ястремська стала фіналісткою турніру у Франції

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 3039 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 17646 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 29477 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 72365 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 135764 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 159674 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 208133 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199358 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186465 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157642 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.9 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 60936 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 64197 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 57508 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 60646 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 58217 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 30727 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 27181 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 217133 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 341571 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 598943 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 63934 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 104266 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 131068 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 153342 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 166379 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

З українським прапором на плечах: тенісистка Ястремська стала фіналісткою турніру у Франції

З українським прапором на плечах: тенісистка Ястремська стала фіналісткою турніру у Франції

Київ • УНН

 • 238446 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до фіналу турніру WTA-250, що триває у Ліоні (Франція), повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Деталі

Уродженка Одеси в трьох сетах зломила опір другої сіяної турніру, яка займає 30 місце в світовій генерації, румунки Сорани Кирсті – 7:6 (5), 4:6, 6:4.

Матч тривав 2 з половиною години за які Ястремська подала шість ейсів та реалізувала 6 з 11 брейкпойнтів при 7 подвійних помилках.

Відзначимо, що Ястремська виходила на поєдинок і знаходилася після матчу з прапором країни на плечах в знак підтримки України (через напад Росії).

Доповнення

21-річна українка вп'яте гратиме у фіналі турніру WTA і вперше з січня 2020 року, коли вона поступилася в Аделаїді першій ракетці світу Ешлі Барті. В активі Ястремської вже є три титули (Гонконг-2018, Хуахін-2019 та Страсбург-2019).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,146.40
Tesla
$268.93
Brent
$74.33
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,854.07