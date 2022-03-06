З українським прапором на плечах: тенісистка Ястремська стала фіналісткою турніру у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до фіналу турніру WTA-250, що триває у Ліоні (Франція), повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Уродженка Одеси в трьох сетах зломила опір другої сіяної турніру, яка займає 30 місце в світовій генерації, румунки Сорани Кирсті – 7:6 (5), 4:6, 6:4.
Матч тривав 2 з половиною години за які Ястремська подала шість ейсів та реалізувала 6 з 11 брейкпойнтів при 7 подвійних помилках.
Відзначимо, що Ястремська виходила на поєдинок і знаходилася після матчу з прапором країни на плечах в знак підтримки України (через напад Росії).
Доповнення
21-річна українка вп'яте гратиме у фіналі турніру WTA і вперше з січня 2020 року, коли вона поступилася в Аделаїді першій ракетці світу Ешлі Барті. В активі Ястремської вже є три титули (Гонконг-2018, Хуахін-2019 та Страсбург-2019).