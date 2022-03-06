С украинским флагом на плечах: теннисистка Ястремская стала финалисткой турнира во Франции

Детали

Уроженка Одессы в трех сетах сломила сопротивление второй сеяной турнира, которая занимает 30 место в мировой генерации, румынки Сорани Кирсти - 7:6 (5), 4:6, 6:4.

Матч продолжался 2 с половиной часа за которые Ястремская подала шесть эйсов и реализовала 6 из 11 брейкпойнтов при 7 двойных ошибках.

Отметим, что Ястремская выходила на поединок и находилась после матча с флагом страны на плечах в знак поддержки Украины (из-за нападения России).

Дополнения

21-летняя украинка в пятый раз будет играть в финале турнира WTA и впервые с января 2020 года, когда она уступила в Аделаиде первой ракетке мира Эшли Барти. В активе Ястремской уже есть три титула (Гонконг-2018, Хуахин-2019 и Страсбург-2019).