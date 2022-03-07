Призові віддасть ЗСУ: український стронгмен став призером турніру Шварценегера
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Впродовж двох днів відбувся турнір стронгменів "Arnold Strongman Classic 2022", організований знаменитим Арнольдом Шварцнеггером, передає УНН з посиланням на сторінку Федерації стронгмену України у Facebook.
Деталі
Стронгмени змагалися у п'яти дисциплінах. Найкращий результат в активі американця Мартінса Ліціса, який набрав 41 очко. Українець Олексій Новіков посів друге місце (37,5). Третім став британець Люк Столтман, котрий набрав 30,5 очок. Зазначимо, що Новіков отримав суму призових таку саму, як і переможець, 80 тис. дол. Наш спортсмен пообіцяв весь свій гонорар за змагання витрати на закупівлю броні ЗСУ.
Доповнення
Новіков з першого дня війни працює волонтером та допомагає ЗСУ.
Контекст
З українським прапором на плечах: тенісистка Ястремська стала фіналісткою турніру у Франції.