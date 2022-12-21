Приезд Зеленского в Бахмут показал контраст между ним и путиным — New York Times
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Ведущая американская газета New York Times отмечает - как и другие издания и комментаторы - контраст между церемониями награждения, которые во вторник провели президенты Украины и России, пишет УНН.
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"Зеленский своим визитом в Бахмут, преднамеренно или нет, перетянул часть внимания с путина на себя, продемонстрировав бесстрашие и готовность рисковать собой, приехав в город, который настолько разрушен постоянными российскими налетами, что напоминает картины времен Первой мировой войны", - пишет газета.
В день, когда Зеленский награждал солдат возле передовой, путин в Кремле вручал ордена чиновникам и пропагандистам.
"Телевизионное мероприятие путина, похоже, имело целью показать аудитории дома и за границей, что он полон решимости продолжать войну, несмотря на то, что, по оценкам американских официальных лиц, потери России убитыми и ранеными уже превысили 100 тысяч человек", - говорится в статье New York Times.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Бахмут Донецкой области посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, а также встретился с украинскими военными и вручил государственные награды.