Приїзд Зеленського до Бахмута показав контраст між ним і путіним — New York Times
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Провідна американська газета New York Times, як і інші видання та коментатори, зазначає контраст між церемоніями нагородження, які у вівторок провели президенти України та Росії, пише УНН.
Цитата
“Зеленський своїм візитом до Бахмуту, навмисно чи ні, перетягнув частину уваги з путіна на себе, продемонструвавши безстрашність і готовність ризикувати собою, приїхавши до міста, яке настільки зруйноване постійними російськими нальотами, що нагадує картини часів Першої світової війни”, — пише газета.
У день, коли Зеленський нагороджував солдатів біля передової, путін у Кремлі вручав ордени чиновникам і пропагандистам.
“Телевізійний захід путіна, схоже, мав на меті показати аудиторії вдома і за кордоном, що він сповнений рішучості продовжувати війну, попри те, що, за оцінками американських офіційних осіб, втрати Росії вбитими та пораненими вже перевищили 100 тисяч людей”, — йдеться у статті New York Times.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Бахмуту Донецької області відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, а також зустрівся з українськими військовими та вручив державні нагороди.