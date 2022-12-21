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Приїзд Зеленського до Бахмута показав контраст між ним і путіним — New York Times

Приїзд Зеленського до Бахмута показав контраст між ним і путіним — New York Times

Київ • УНН

 • 1062512 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Провідна американська газета New York Times, як і інші видання та коментатори, зазначає контраст між церемоніями нагородження, які у вівторок провели президенти України та Росії, пише УНН.

Цитата

“Зеленський своїм візитом до Бахмуту, навмисно чи ні, перетягнув частину уваги з путіна на себе, продемонструвавши безстрашність і готовність ризикувати собою, приїхавши до міста, яке настільки зруйноване постійними російськими нальотами, що нагадує картини часів Першої світової війни”, — пише газета.

У день, коли Зеленський нагороджував солдатів біля передової, путін у Кремлі вручав ордени чиновникам і пропагандистам.

“Телевізійний захід путіна, схоже, мав на меті показати аудиторії вдома і за кордоном, що він сповнений рішучості продовжувати війну, попри те, що, за оцінками американських офіційних осіб, втрати Росії вбитими та пораненими вже перевищили 100 тисяч людей”, — йдеться у статті New York Times.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Бахмуту Донецької області відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, а також зустрівся з українськими військовими та вручив державні нагороди.

Українські Національні Новини

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