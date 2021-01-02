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Поздравил с Новым годом: в Киеве пьяный водитель сыграл патрульным на баяне

Киев • УНН

 • 22677 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В столице водитель без документов отказался от требования полицейских проходить процедуру освидетельствования и сыграл для правоохранителей на баяне. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины, информирует УНН.

Поздравил с Новым годом: в Киеве пьяный водитель сыграл патрульным на баяне

"В новогоднюю ночь патрульные заметили автомобиль ВАЗ, совершивший проезд на красный сигнал светофора на улице Ивана Бойчука. Патрульные остановили нарушителя и заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. По требованию инспекторов пройти освидетельствование на состояние опьянения 43-летний водитель отказался", - отметили правоохранители.

Сообщается, что патрульные составили на мужчину материалы по ч. 1 ст. 130 ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения") и по ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов") КоАП.

"После чего водитель сыграл патрульным на баяне по случаю праздника", - добавили в полиции.

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января в столице было составлено 25 административных протоколов на водителей за вождение в нетрезвом виде. 

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