Привітав з Новим роком: у Києві п'яний водій зіграв патрульним на баяні

“У новорічну ніч патрульні помітили автомобіль ВАЗ, що здійснив проїзд на червоний сигнал світлофора на вулиці Івана Бойчука. Патрульні зупинили порушника й помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. На вимогу інспекторів пройти освідування на стан сп'яніння 43-річний керманич відмовився”, - зазначили правоохоронці.

Повідомляється, що патрульні склали на чоловіка матеріали за ч. 1 ст. 130 (“Керування транспортним засобом у стані сп'яніння”) та за ст. 126 (“Керування транспортним засобом без відповідних документів”) КУпАП.

“Після чого, водій зіграв патрульним на баяні з нагоди свята”, - додали в поліції.

Нагадаємо, що в ніч з 31 грудня на 1 січня в столиці було складено 25 адміністративних протоколів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння.



