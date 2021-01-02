Привітав з Новим роком: у Києві п'яний водій зіграв патрульним на баяні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У столиці водій без документів відмовився від вимоги поліцейських проходити процедуру освідування й зіграв для правоохоронців на баяні. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції України, інформує УНН.
“У новорічну ніч патрульні помітили автомобіль ВАЗ, що здійснив проїзд на червоний сигнал світлофора на вулиці Івана Бойчука. Патрульні зупинили порушника й помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. На вимогу інспекторів пройти освідування на стан сп'яніння 43-річний керманич відмовився”, - зазначили правоохоронці.
Повідомляється, що патрульні склали на чоловіка матеріали за ч. 1 ст. 130 (“Керування транспортним засобом у стані сп'яніння”) та за ст. 126 (“Керування транспортним засобом без відповідних документів”) КУпАП.
“Після чого, водій зіграв патрульним на баяні з нагоди свята”, - додали в поліції.
Нагадаємо, що в ніч з 31 грудня на 1 січня в столиці було складено 25 адміністративних протоколів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння.